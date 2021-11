Un sondage Twitter conclut qu’Elon Musk doit vendre 10 % de ses actions Tesla

Sur la base de la précédente clôture de TSLA à 1 222,09 dollars, la valeur des 10 % d’actions du PDG s’élève à près de 21 milliards de dollars.

Elon Musk, a demandé à ses followers sur Twitter s’il devait vendre 10 % de ses actions Tesla dans un sondage, leur laissant le choix de voter « Oui » ou « Non ». Musk a également promis de suivre les résultats du sondage – vendre une partie de ses actions Tesla ou continuer à les conserver. Auparavant, Musk avait expliqué qu’il risquait d’être confronté à une énorme facture fiscale cette année. Dans un tweet supplémentaire au sondage, le PDG a fait remarquer que son salaire et ses primes ne sont pas versés en espèces et qu’il ne possède que Tesla. Par conséquent, la seule façon de payer ses impôts personnels est de vendre certaines de ses actions Tesla.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.

Do you support this?

— Lorde Edge (@elonmusk) November 6, 2021