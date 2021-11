PlanB prédit que le Bitcoin atteindra 100 000 $ avant Noël !

Le nouvel ATH du Bitcoin est maintenant de 67 651,12 $. En outre, la capitalisation globale du marché des BTC a dépassé 1 billion de dollars. Cela ajoute encore plus à la date, la faisant entrer dans l’histoire du BTC.

PlanB estime que le BTC atteindra les six chiffres pour la première fois, d’ici la fin de l’année 2021. En d’autres termes, le BTC devrait atteindre 100 000 dollars avant Noël, très probablement.

As you know S2F model predicts $100K average for this halving period (and based on floor model we reach $100K this yr). But S2FX model predicts $288K average this cycle (we need some real fireworks in 2022 for that). Let's see where this 2nd leg of the bull market will take us🚀 pic.twitter.com/ttiNT5yMKe

— PlanB (@100trillionUSD) November 8, 2021