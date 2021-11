Le maire Eric Adams, favorable aux bitcoins, apporte les  » City Coins  » à New York.

New York aura bientôt sa propre crypto-monnaie, grâce à l’initiative de la ville.

Eric Adams a déclaré la semaine dernière qu’il souhaitait que la ville qu’il dirigera bientôt ait son propre CityCoin : un projet de crypto-monnaie qui permet aux gens d’investir dans une ville en achetant des jetons.

Miami est devenu la première ville américaine à lancer son propre CityCoin-MiamiCoin en août. Et New York sera la prochaine, CityCoins a annoncé dans un billet de blog aujourd’hui. La crypto-monnaie s’appellera NYCCoin et les utilisateurs pourront la miner à partir de mercredi.

— CityCoins (@mineCityCoins) November 8, 2021