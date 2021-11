La bourse Huobi prévoit une baisse de 30 % de son chiffre d’affaires

La bourse de crypto-monnaies Huobi prévoit une baisse de 30% de ses revenus suite à la répression de la Chine sur les crypto-monnaies, selon son cofondateur Du Jun.

S’adressant au Financial Times Du Jun a déclaré que la bourse était « sur le point de cesser de servir tous les clients chinois« , d’ici à la fin de 2021. « Il n’y aura plus d’utilisateurs chinois sur la plateforme.[…]donc nos revenus provenant de ces clients vont tomber à zéro« , a-t-il ajouté.

Pour compenser la perte de revenus du marché chinois, Huobi prévoit d’étendre son offre dans d’autres pays. « Nous sommes très à l’aise en Asie et nous sommes le leader ici, mais nous avons besoin d’un nouvel accent, nous avons besoin d’aller dans le monde entier« , a déclaré Du Jun à l’. FT.

En conséquence, la bourse cherche à quadrupler son effectif, qui est actuellement de 1 000 personnes, dans le cadre de ses efforts d’expansion mondiale.

La répression des crypto-monnaies en Chine

Au début de l’année, le gouvernement chinois s’est lancé dans une vaste campagne de répression contre l’industrie cryptographique du pays. Alors que les autorités régionales ordonnaient aux mineurs de crypto-monnaies de fermer boutique, le Conseil d’État chinois a inclus l’extraction de bitcoins dans une liste de risques financiers à surveiller.

En mai, trois des associations financières et de paiement du pays ont réitéré l’interdiction faite par la banque centrale aux entreprises financières de s’engager dans des transactions en crypto-monnaies, et ont exhorté les investisseurs à ne pas faire de transactions en crypto-monnaies, les décrivant comme une activité « spéculative« .

Quelques jours plus tard, Huobi a annoncé qu’il suspendait les contrats à terme, les produits négociés en bourse et les produits d’investissement à effet de levier aux nouveaux utilisateurs dans certains pays et régions, et qu’il ne vendrait plus de machines minières et de services connexes aux nouveaux utilisateurs en Chine.

Un mois plus tard, la banque centrale a demandé aux banques et aux établissements de paiement chinois de cesser de fournir toute une série de services liés aux crypto-monnaies, notamment l’ouverture de comptes, les transactions et les règlements.

La raison pour laquelle la Chine s’attaque aux crypto-monnaies est double. Premièrement, l’exploitation minière « preuve de travail » des crypto-monnaies telles que Bitcoin est une activité qui consomme beaucoup d’énergie, une étude réalisée début 2021 indiquant que l’activité pourrait faire dérailler les objectifs de réduction des émissions de la Chine.

Deuxièmement, la Chine est en train de lancer sa propre monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique, une monnaie numérique centralisée fonctionnant sous le contrôle de la Banque populaire de Chine et de la Banque commerciale.

Si la répression initiale a conduit les mineurs du pays à cesser leurs activités et à faire chuter le taux de hachage du bitcoin, de nombreux mineurs se sont depuis délocalisés à l’étranger. En juillet, le taux de hachage du bitcoin était en bonne voie de rétablissement ; en octobre, les États-Unis étaient devenus le plus grand marché minier du bitcoin, dépassant la Chine.